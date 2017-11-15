Kozan'da Belediye Çalışmaları

Kozan Belediyesinin kırsal mahallelerde yol çalışmalarına başladığı bildirildi.



Belediye Başkanı Musa Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, belediyedeki tüm ekiplerin mevsim şartları el verdiği ölçüde, mesai kavramı gütmeden, hafta sonları da çalıştığını belirtti.



Kış gelmeden özellikle kar yağan mahallelerde yol sorununu çözmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Öztürk, buralarda yol açma, genişletme, zemin sıkılaştırma ve kumlama yapıldığını kaydetti.



Öztürk ayrıca, ilçe merkezinde de yağmur suyu drenaj hattı, asfalt, parke ve park yapım çalışmalarının sürdüğünü de bildirdi.