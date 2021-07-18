Kozan'da bazı mahallelerde yaşanan su kesintisine vatandaşlardan tepki
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Kozan'da bazı mahallelerde yaşanan su kesintisine vatandaşlardan tepki

Kozan'da bazı mahallelerde yaşanan su kesintisine vatandaşlardan tepki
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde bazı mahallelerde yaşanan su kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bazı mahallelerde yaşanan su kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Türkeli Mahallesi sakinleri, yaklaşık 10 gündür sularının kesik olduğunu iddia etti.

Meltem Eroğlan, zor durumda olduklarını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.

Mahalle sakini Fatma Aktaş da yaklaşık 10 gündür sularının kesik olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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