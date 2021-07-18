Kozan'da bazı mahallelerde yaşanan su kesintisine vatandaşlardan tepki
Adana'nın Kozan ilçesinde bazı mahallelerde yaşanan su kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde bazı mahallelerde yaşanan su kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi.
Türkeli Mahallesi sakinleri, yaklaşık 10 gündür sularının kesik olduğunu iddia etti.
Meltem Eroğlan, zor durumda olduklarını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.
Mahalle sakini Fatma Aktaş da yaklaşık 10 gündür sularının kesik olduğunu kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın