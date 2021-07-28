Son dakika haberleri | Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını
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Son dakika haberleri | Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece çıkan orman yangının söndürülmesinin ardından aynı bölgede ikinci kez yangın çıktı.

Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece çıkan orman yangının söndürülmesinin ardından aynı bölgede ikinci kez yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar etkisini sürdürürken aynı bölgede ikinci kez orman yangını çıktı. Yangının yaşandığı Çandık bölgesinde yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçmaması için yangının çevresi orman yangın söndürme ekipleri tarafından çevrildi. Yangına 6 arazöz, 2 su tankı,1 greyder, 6 İlk müdahale aracı, 1 tırmık ekibi ve 45 orman yangın işçisi yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli rüzgar nedeni ile orman ekipleri yangın bölgesinde nöbet tutarken jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını
Son dakika haberleri | Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını
Son dakika haberleri | Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını
Son dakika haberleri | Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını
Son dakika haberleri | Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını
Son dakika haberleri | Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını
Son dakika haberleri | Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını
Son dakika haberleri | Kozan'da aynı bölgede ikinci orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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