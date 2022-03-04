Kozan'da, Ashab-ı Kiram Camisi ibadete açıldı - Haberler

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Kozan'da, Ashab-ı Kiram Camisi ibadete açıldı

AA, Fatih Azgın - Güncel
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Kozan'da, Ashab-ı Kiram Camisi ibadete açıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, hayırseverler tarafından yaptırılan Ashab-ı Kiram Camisi ibadete açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, hayırseverler tarafından yaptırılan Ashab-ı Kiram Camisi ibadete açıldı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Varsaklar Mahallesi'ndeki 750 kişilik cami ve Necmettin Erbakan Kur'an Kursu'nun açılışında, caminin mahalle ve Kozan halkına hayırlı olmasını diledi.

İlçe Müftüsü Bahri Çam da caminin yapılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Ashab-ı Kiram Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cemil Dal, 2020'de temeli atılan caminin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Kur'an-ı Kerim okunmasın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından camide ilk cuma namazı kılındı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Şafak Gürçam, Hisarcık, Adana, Kozan, Güncel, Haberler

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