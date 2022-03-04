Kozan'da, Ashab-ı Kiram Camisi ibadete açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, hayırseverler tarafından yaptırılan Ashab-ı Kiram Camisi ibadete açıldı.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Varsaklar Mahallesi'ndeki 750 kişilik cami ve Necmettin Erbakan Kur'an Kursu'nun açılışında, caminin mahalle ve Kozan halkına hayırlı olmasını diledi.

İlçe Müftüsü Bahri Çam da caminin yapılmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Ashab-ı Kiram Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cemil Dal, 2020'de temeli atılan caminin açılışını yapmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Kur'an-ı Kerim okunmasın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından camide ilk cuma namazı kılındı.