Kozan'da asfalt ve minare çalışması - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozan'da asfalt ve minare çalışması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kozan'da asfalt ve minare çalışması

Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Kozan'da sıcak asfalt kaplama çalışmalarını bitirip yolları vatandaşların hizmetine açarken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise camilerde minare yapım işlerine devam ediyor.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Kozan'da sıcak asfalt kaplama çalışmalarını bitirip yolları vatandaşların hizmetine açarken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise camilerde minare yapım işlerine devam ediyor.

Kozan'ın en işlek bulvarlarından olan Turgut Özal Bulvarı'nı 3953 ton, Fehmi Özel Türkay Caddesi'ni ise 2025 ton bitümlü sıcak asfalt ile kaplayan Büyükşehir ekipleri, yol çizgilerinin de çekilmesi ile yolları vatandaşların hizmetine sundu.

Vatandaşlardan gelen çeşitli talepler için de harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi, Damyeri Köyü Memişli Mahallesi ile Tepecikören Köyü Ustalar Mahallesi'nde minare yapım işlerine devam ediyor. Her iki camide de çalışmalarını sürdüren ekipler, minareleri yükseltmeye başladı. Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti. - ADANA

Kozan'da asfalt ve minare çalışması

Kozan'da asfalt ve minare çalışması

Kozan'da asfalt ve minare çalışması

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi, Turgut Özal Bulvarı, Kozan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title