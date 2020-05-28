Kozan'da anız yangını Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan anız yangını çevredeki buğday ekili alanlara sıçramadan söndürüldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan anız yangını çevredeki buğday ekili alanlara sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çandıklı Mahallesinde çıkan anız yangınına itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğüne ait arazözler ile müdahale edildi. 35 dönümlük alanda etkili olan yangın, köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

Yangında Birol Özdemir isimli vatandaşa ait 20 dönümlük buğday ekili alan kül olmaktan sonda kurtarıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA