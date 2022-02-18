Kozan'da anasınıfı öğrencilerinden kütüphaneye destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozan'da anasınıfı öğrencilerinden kütüphaneye destek

AA, Fatih Azgın - Güncel
 - Güncelleme:
Kozan'da anasınıfı öğrencilerinden kütüphaneye destek

Kozan'da 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlkokulu anasınıfı öğrencileri sınıf kumbarasında biriken parayı okulda yapımı devam eden okul kütüphanesine bağışladı.

KOZAN, ADANA (AA) - Kozan'da 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlkokulu anasınıfı öğrencileri sınıf kumbarasında biriken parayı okulda yapımı devam eden okul kütüphanesine bağışladı.

Sınıf öğretmeni Şenay Sel ve öğrenciler, sınıfa davet ettikleri okul müdürü Davut Özkan'a sınıfın ihtiyaçları için oluşturulan sınıf kumbarasını okul kütüphanesine kitap alınmak üzere teslim etti.

Özkan, bu anlamlı davranış için anasınıfı öğrencileri ve öğretmenine teşekkür etti.

AA / Fatih Azgın - Güncel

okul müdürü, Şehit, Kozan, Sel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title