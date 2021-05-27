Kozan'da 5 cinayet şüphelisi serbest bırakıldı
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Kozan'da 5 cinayet şüphelisi serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde eşinden boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 3 çocuk annesi Tuğçe Duman ve akrabası Suriye uyruklu 24 yaşındaki Melek Elşemo'nun öldürüldüğü olayla ilgili Kozan ilçe jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde eşinden boşanma aşamasında olduğu iddia edilen 3 çocuk annesi Tuğçe Duman ve akrabası Suriye uyruklu 24 yaşındaki Melek Elşemo'nun öldürüldüğü olayla ilgili Kozan ilçe jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, Kozan ilçesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkiinde 24 Mayıs'ta meydana geldi. Boş arazide arabada silahla öldürülen Tuğçe Duman (27) ve akrabası Suriye uyruklu 24 yaşındaki Melek Elşemo'nun cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi Kozan Adliyesine getirildi. Anne Hatice Kır'ın kızı Tuğçe Duman ve annenin erkek kardeşinin dini nikahlı eşi Melek Elşemo'yu öldürdüğü iddia edilen Furkan A.'yı arama çalışmaları sürerken, şüpheli olan ve F.A.'nın akrabaları olan 5 kişi Kozan Adliyesine getirilerek hakim karşına çıkarıldı.

HER YERDE ARANAN FURKAN A.'NIN BABASI DA HAPİSTE

Jandarma tarafından özel ekip kurularak her yerde aranan Furkan A.'nın babası Mustafa A.'nın 26 Mayıs 2016'da Kozan'da kendisini terk ettiği iddia edilen sevgilisi Zübeyde Ü.'yü (42) öldürdüğü ve annesi Nahide Ü.'yü yaraladığı belirlendi. Kozan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Mustafa A.'nın, 'Zübeyde Ü.'yü öldürme' suçundan indirimsiz ömür boyu hapis, 'olası kasıtla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından da 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı da öğrenildi.

İsmail A., Onur İ., Murat A., Musa A., Burak Ç., ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

(Beril Solmuşgül/İHA)

Kozan'da 5 cinayet şüphelisi serbest bırakıldı
Kozan'da 5 cinayet şüphelisi serbest bırakıldı
Kozan'da 5 cinayet şüphelisi serbest bırakıldı
Kozan'da 5 cinayet şüphelisi serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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