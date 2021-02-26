Kozan'da 32 kişiye budama kursu verildi

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 32 kişiye meyve ağacı budama kursu verildi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 32 kişiye meyve ağacı budama kursu verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut'un da katıldığı uygulamalı eğitimde, meyve bahçesinde budama işlemi gerçekleştirildi.

Erdoğan, Kozan'da yaklaşık 75 bin dekar narenciye bahçesi olduğunu ve ağaçlarda meyve kaybının yaşanmaması için 32 kişiye budama eğitimi verildiğini belirtti.

Akbulut da çiftçilerin üretiminin artması için böyle bir kursu organize ettiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın