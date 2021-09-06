Kozan'da 28 bin 419 öğrenci ders başı yaptı
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Kozan'da 28 bin 419 öğrenci ders başı yaptı

Kozan'da 28 bin 419 öğrenci ders başı yaptı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Öğrenciler ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılarak sınıflara alındı. Kovid-19 nedeniyle bir süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. ?????

İlçede ilk ders zilinin çalmasıyla 28 bin 419 öğrenci ders başı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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