Kozan'da 28 bin 419 öğrenci ders başı yaptı
Adana'nın Kozan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.
Öğrenciler ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılarak sınıflara alındı. Kovid-19 nedeniyle bir süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. ?????
İlçede ilk ders zilinin çalmasıyla 28 bin 419 öğrenci ders başı yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın