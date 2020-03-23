Kozan Belediyesinden hayvan barınağı açıklaması
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Adana, Kozan, Güncel

Kozan Belediyesinden hayvan barınağı açıklaması

Adana'da Kozan Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan ölü köpek görüntüleriyle ilgili soruşturmanın başladığını bildirdi.

23.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:39
Kozan Belediyesinden hayvan barınağı açıklaması

Adana'da Kozan Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan ölü köpek görüntüleriyle ilgili soruşturmanın başladığını bildirdi.

Belediyeden, Kozan Hayvan Barınağı'nda ölü bir köpeğin başka köpeklerce yendiği yönündeki paylaşımlarla ilgili yapılan açıklamada, "üzücü olayın açlıkla ilgisinin olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili ihmali bulunan personel için gerekli soruşturmanın başlatıldığı ve sorumlulara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Barınakta inceleme yapan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da burada ilgilerden bilgi aldı. Gürçam, açıklamasında, sosyal medya üzerinden yetkililere sorulmadan, teyit edilmeden yapılan açıklamaların doğruyu yansıtmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Son günlerde sosyal medya hesaplarından yayınlanan paylaşımlarda ilçemizde bulunan barınak ile ilgili bizim hoşlanmadığımız ve tasvip etmediğimiz bazı görüntüler ortaya çıktı. Tabii burası belediyemize ait bir alan. Gerek rehabilitasyon gerek ise kısırlaştırma işlemi de büyükşehir belediyesinin görev sahası içerisinde ama bizim belediyemiz de elindeki imkanlar dahilinde bu hayvanlar için gerekeni yapıyor. Biz kaymakamlık olarak bunu takip ediyoruz. Son süreçte özellikle personellerin koronavirüs salgını nedeniyle eksiltilmesi veya azaltılması nedeniyle olmuş olabilir. Normalde gece de personel durabiliyordu. Sanırım son süreçten sonra gece personeli görevlendirilmemiş. Dolayısıyla bugünden itibaren yeniden gece personeli görevlendirilecek."

"Sosyal medya hesapları üzerinden birilerinin çıkar peşinden koştuğunu ve yetkililere danışılmadan bu tür paylaşımların yapıldığını" belirten Gürçam, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanı Deda Büyüköztürk de Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Kozan Belediyesi ile sürekli irtibat halinde olduklarını, "bu üzücü olayın asla hayvanların açlığından kaynaklanmadığını" ifade etti.

Kozan Belediye Başkan Vekili Kenan Avan da konuyla ilgili kimin ihmali varsa gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve olaya neden olan kişi veya kişilerin gerekli cezai işlemi alacaklarını vurguladı.

Kozan Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Veteriner Hekimi Ali Çullu ise hayvanların sürü psikolojisi nedeniyle sürekli birbirlerine saldırdıklarını ve son günlerdeki alınan koronavirüs tedbirleri dolayısıyla barınakta yeterli personel bulunmamasından dolayı böyle istemeyen bir olayın yaşandığını ifade etti.

Kozan Belediyesinden hayvan barınağı açıklaması

Kaynak: AA

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Kozan Belediyesinden hayvan barınağı açıklaması

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