Kozan Belediyesi, sokak hayvanları için mama noktaları oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kozan Belediyesi, sokak hayvanları için mama noktaları oluşturdu

14.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:08
Kozan Belediyesi, sokak hayvanları için mama noktaları oluşturdu

Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarında mama noktaları oluşturdu.

Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarında mama noktaları oluşturdu.

Kozan Belediyesinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler, Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatıyla, çeşitli alanlara mama ve su kapları yerleştirdi.

Barınak dışında kalan hayvanlar, burada belirli zamanlarda besleniyor.

Barınak sorumlusu Sevilay Dağlı, bu uygulamayla hayvansever vatandaşların da yerleştirdiği kaplara kuru mamalar ile takviye yapabileceklerini belirterek, "Şu an kendimize 5-6 tane bölge belirledik. Uygulamayı bir ön çalışma gibi görüyoruz. Halkımızın memnun olması durumunda bu noktaları çoğaltmak ve geliştirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ozan Tufan Tolga Ciğerci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kozan Belediyesi, sokak hayvanları için mama noktaları oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 12:09:45. #1.14#
title