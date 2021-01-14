Kozan Belediyesi, sokak hayvanları için mama noktaları oluşturdu

Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarında mama noktaları oluşturdu.

Kozan Belediyesinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ekipler, Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın talimatıyla, çeşitli alanlara mama ve su kapları yerleştirdi.

Barınak dışında kalan hayvanlar, burada belirli zamanlarda besleniyor.

Barınak sorumlusu Sevilay Dağlı, bu uygulamayla hayvansever vatandaşların da yerleştirdiği kaplara kuru mamalar ile takviye yapabileceklerini belirterek, "Şu an kendimize 5-6 tane bölge belirledik. Uygulamayı bir ön çalışma gibi görüyoruz. Halkımızın memnun olması durumunda bu noktaları çoğaltmak ve geliştirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın