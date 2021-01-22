Kozan Belediyesi, semt sahası yapımına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kozan Belediyesi, semt sahası yapımına başladı

22.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:26
Kozan Belediyesi, semt sahası yapımına başladı

Kozan Belediyesi, Karacaoğlan Mahallesi'nde semt sahası yapımına başladı.

Kozan Belediyesi, Karacaoğlan Mahallesi'nde semt sahası yapımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü park yapım çalışmaları yanı sıra semt sahası yapım çalışmalarına da başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kazım Özgan, sahanın yapımında sona gelindiğini belirtti.

Semt sahasını tüm mahallelerde yapmak istediklerini kaydeden Özgan, "Gençlerimiz, çocuklarımız semt sahalarımızda eğlenceli vakit geçirmesini sağlamış olacağız. Böylece halkımızın ve çocuklarımızın sağlıklı ve sporla iç içe vakit geçirebilecekleri alanları onlara kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kozan Belediyesi, semt sahası yapımına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:27:02. #1.15#
title