Kozan Belediyesi'nden kan bağışı

06.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:30

Adana'nın Kozan ilçesinde belediye personeli kan bağışında bulundu.

Kozan Belediye Başkan Yardımcıları Adem Saygıcak ve Süleyman Şenoğul ile kurum müdürleri ile belediye personeli Kızılay Kan Merkezi'nin "Kan Bağışı" kampanyasına destek oldu.

Belediye personeli, Irmak Caddesi Adnan Menderes Parkı yakınında yer alan kan bağışı toplama aracına giderek kan verdi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değindi.

Kaynak: AA