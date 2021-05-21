Kozan Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
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Kozan Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Kozan Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kozan Belediye Meclisinde grubu bulunan partiler, Filistin topraklarında düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Kozan Belediye Meclisinde grubu bulunan partiler, Filistin topraklarında düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Kozan Belediyesi, Mayıs ayı ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Kazım Özgan başkanlığında gerçekleştirdi.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi, mecliste grubu bulunan partiler bir bildiri yayınlayarak Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

AK Parti, MHP, İYİ Parti CHP ve Saadet Partisi'nin ortak bildirisini Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan okudu.

Özgan'ın okuduğu bildiri şu şekilde:

"İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. Mukaddes mekan Mescidi-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından roket, gaz bombası, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve şehit olmasına sebep olmuştur. Kozan Belediye Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz." - ADANA

Kozan Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
Kozan Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kozan Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama - Haberler
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