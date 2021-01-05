Kozan Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42'ye indi
05.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:19
Kurak geçen sonbaharın ardından Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 42 seviyesine düştü.
Kurak geçen sonbaharın ardından Kozan Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 42 seviyesine düştü.
Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajdaki su seviyesi azaldı.
Sulama amacıyla kullanılan barajda su seviyesi yüzde 42'ye indi.
Nisan ayında yüzde 100 doluluk oranına sahip barajın, sonbaharın kurak geçmesiyle su seviyesinin azaldığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın