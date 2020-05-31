Kozan Barajı'nda tekne keyfi başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozan Barajı'nda tekne keyfi başlıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle açılacak olan işletmeler yarın uzun bir aradan sonra ilk kez doğa tutkunu müşterileriyle bir araya gelecek.

Kozan Barajı'nda tekne keyfi başlıyor
31.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:15

Adana'nın Kozan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle açılacak olan işletmeler yarın uzun bir aradan sonra ilk kez doğa tutkunu müşterileriyle bir araya gelecek. Açılış öncesi ilçede hummalı bir çalışma başlatılırken, Kozan Barajı'nda, Akdeniz sahillerini aratmayan tekne turu için son hazırlıklar tamamlandı.

Kozan Barajı'nda tekne turu yapmak isteyenler ve Dağılcak Tabiat Parkı'nda ilk kez doğa ile buluşmak isteyenler için maske takma ve sosyal mesafe zorunluluğu şartı ile işletmelere alınarak doğanın keyfini çıkarmalarına izin verilecek.

Kozan Belediyesi İskele Tesisleri'nde son hazırlıklar tamamlandı. Giriş ve çıkışlara dezenfektanlar konuldu. Misafirlerin maskesiz girişine izin verilmeyecek.

Tekne kaptanı Ahmet Öz, "Çok şükür sonunda iskelemizi açıyoruz. Çok heyecanlıyız. Tekne turumuz yarın test ile başlayacak. Maske takarak kısıtlı sayıda 25 kişilik teknemizde sayı az olacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Bu yıl barajımız dolu vatandaşlarımızı tekne turuna bekliyoruz" dedi.

Dağılcak Tabiat Parkı Tesislerinde piknik yapmak isteyenler için masa mesafeleri ayarlanırken, vatandaşlar arasında sosyal mesafe kuralları uygulaması, maske takma zorunluluğu olacak. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Son dakika: Erdoğan, 'Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz' dedi ve 3 madde sıraladı Haber
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti Haber
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler Haber
Böyle dostluk olmaz olsun! Borç vermeyen arkadaşlarını, 14 bıçak darbesiyle öldürdüler
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Mustafa Şentop Adnan Menderes Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Bergüzar Korel Yeliz Yeşilmen
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Kozan Barajı'nda tekne keyfi başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 16:15:50. #1.15#
title