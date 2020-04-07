Kozan Barajı doluluk oranına ulaştı Adana'nın Kozan ilçesinde kış mevsimi ve bahar aylarındaki son yağışlarla birlikte Kozan Barajındaki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kış mevsimi ve bahar aylarındaki son yağışlarla birlikte Kozan Barajındaki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Kilgen çayı üzerinde bulunan ve 150 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan Kozan Barajı'ndaki su miktarının 120 milyon metreküpü geçtiği belirtildi.

Yağışların devam etmesi durumunda mayıs ayı sonuna kadar barajın tam doluluk oranını yakalayacağını tahmin edilirken çiftçilerin önümüzdeki yaz döneminde sulama sıkıntısı yaşamayacağı kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA