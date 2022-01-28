Kozan Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Azgın, yeniden seçildi
AA, Fatih Azgın - Güncel
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Kozan Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası başkanı Mehmet Azgın, görevine yeniden seçildi.
KOZAN, ADANA (AA) - Kozan Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası başkanı Mehmet Azgın, görevine yeniden seçildi.
Bir düğün salonundaki genel kurulda, mevcut başkan Azgın ile Ferit Kökyıldırım yarıştı.
Seçimde, 714 üyeden 601 kişi oy kullandı. Oyların 312'sini alan Mehmet Azgın yeniden başkanlığa seçildi.
Azgın'ın yönetiminde Kemal Yıldırım, Bülent Ok, Yaşar İlgın, İsmail Akgedik, Halil Ateş, Ali Azgın, Mustafa Ağca, Emre Tufan Mesutoğlu ve Esmehan Cingöz Uçar yer aldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel