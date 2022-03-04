Kozan'a yeni belediye binası

KOZAN, ADANA (İHA) - Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçeye modern bir belediye binası kazandıracaklarını söyledi.

Kozan Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın ev sahipliğinde Dağılcak Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Mimar Yaşar Gök ile yeni belediye binası projesinin tanıtımını yapan Başkan Özgan, mevcut belediye binası karşısına kapalı halin bulunduğu alanda yapacakları binanın modern bir yapı olacağını söyledi. Özgan, "135 bin nüfuslu bir şehre gecikmiş bir proje. Kozan Belediyesinin mevcut binasının karşı tarafından iki adet binamız var o binalar ömrünü tamamlamış binalar onlar ile birlikte kapalı halde kalkacak. Mevcut çınar ağaçlarına da kesinlikle dokunmayacağı ve koruyacağız. Kozan'da asil bir mimari bir yapımız yok. Böyle bir şehirde demokratik yollarla seçilen belediye kurumunun da bir binası yok. Mevcut binamız 1985'li yıllarda yapılmış. Deprem analizi yapılsa kesinlikle yıkım kararı verirler. Bu sadece Kozan Belediyesi binası için geçerli değil Kaymakamlık binası içinde geçerli, diğer binalar içinde geçerli.2000'li yıllardan önce yapılan yapılar içinde geçerli. Bu binaların değişmesi lazım" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ise yeni belediye binası projesinin önümüzdeki 20-30 yıla yön vereceğini ifade etti. Tüfekli, "Kozan devamlı kuzeye doğru gelişiyor. Belediye binasının yer seçimi ortak bir görüşün ürünüdür. Çünkü belediye binası eğer kuzeye giderse tıpkı aşağı ve yukarı çarşıdaki esnafın ticari hayatının ölmesi Irmak Caddesi ve Saimbeyli Caddesi'nde de meydana gelecek. O yüzden buradaki yerinde dönüşümün belediye binasından başlamasıyla etrafındaki diğer binalara da örnek olacak" diye konuştu. - ADANA