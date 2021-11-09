KOZAN'A LAVANTA BAHÇESİ

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde girişimci Meliha Cömert, 6 dönümlük arazisine lavanta ekimi yaptı. Kozan Orman İşletme Akdam İşletme Şefi Ayşe Gürsoy lavanta bahçesinin köylü kadınlarına örnek olacağını söyledi.

Kozan'ın kırsal Gökgöz mahallesindeki lavanta ekimine Kozan Belediye Başkan vekili Süleyman Şenoğul ile Kozan Orman İşletme Akdam İşletme Şefi Ayşe Gürsoy da katıldı. Girişimci Meliha Cömert, 6 yıldır planladığı lavanta bahçesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. 6 dönümlük araziye devlet desteği almadan lavanta ekimi yaptığını belirten Cömert, bölgede ilk olacak bahçenin köylü kadınlarına da örnek olması dileğinde bulundu.

Kozan Belediye Başkan vekili Süleyman Şenoğul, belediye olarak her türlüğü desteği vereceklerini söyledi. Orman İşletme Akdam İşletme Şefi Ayşe Gürsoy da lavanta bahçesinin köylü kadınlarına örnek olacağını kaydetti.