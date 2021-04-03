Kozan'a bal ormanları kurulacak

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Kozan ilçesine bal ormanları kurulacağını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Kozan ilçesine bal ormanları kurulacağını söyledi.

Balcı, Binboğa Bal Kooperafini ziyaretinde, ormanlardaki boş alanların zenginleştirilmesi halinde bal veriminin artacağını belirtti.

Kozan ilçesine bal ormanlarının kurulacağını aktaran Özgür Balcı, boş alanların bu şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

Kooperatif Başkanı Emrah Zararsız da en çok arıcı ailenin Kozan ilçesinde bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın