Kozalaktan Kuzu Göbeği Mantarı Çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir çam kozalağının içinden çıkan kuzu göbeği mantarı görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçe merkezinde manavlık yapan Hilmi Çelik, kuzu göbeği mantarı toplamak için Kazdağları'na gitti. Kilogramı 130-150 liraya satılan mantarları toplayan Çelik, daha sonra dükkanına geri döndü. Topladığı mantarları tezgaha yerleştirirken birinin kozalağın içinde büyüdüğünü gördü. Hilmi Çelik'in iş yerinde sergilediği bu mantar, şaşkınlık yaratttı.

Ayvacık'ta 20 yıldır manavlık yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Bu yıl topladığım mantarın birinin çam kozalağı içinden çıktığını gördüm. Bu beni çok şaşırttı. 60 yaşındayım. İlk defa bölge bir şey gördüm. Normalde toprak üzerinde çıkar. Topladığım kuzu göbeği mantarını iş yerinde satıyorum fakat bu mantarı satmayı düşünmüyorum. İş yerimde sergiliyorum ve görenler şaşırıyor."

Çelik, kuzu göbeği mantarının çok değerli bir tür olduğunu da ifade ederek, "Her yıl ben de kuzu göbeği mantarı topluyorum. Topladığım mantarları iş yerimde satıyorum. Kilosu 130 ile 150 lira arası fiyattan alıcı buluyor. Bir nevi şifa kaynağı olan bu mantarın özel alıcıları oluyor. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirden gelen vatandaşlar bu mantara daha çok ilgi gösteriyor." dedi.