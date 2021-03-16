Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değdi, ağır yaralandı
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Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değdi, ağır yaralandı

16.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:44

Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değdi, ağır yaralandı Vücudunda ve yüzünde yanıklar oluşan şahıs tedavi altına alındı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ormanlık alanda kozalak toplarken ağaçların üzerinden geçen hatta temas ederek elektrik akımına kapılan 50 yaşındaki ağır yaralanarak...

Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değdi, ağır yaralandı

Vücudunda ve yüzünde yanıklar oluşan şahıs tedavi altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ormanlık alanda kozalak toplarken ağaçların üzerinden geçen hatta temas ederek elektrik akımına kapılan 50 yaşındaki ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazım Ö.çam kozalağı toplamak için Darıca'da ormanlık alana gitti. Kozalak toplamaya başlayan Nazım Ö., ağaçların üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak yere düştü. Vücudunda ve yüzünde oluşan yanıklarla ağır yaralanan Nazım Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Darıca'daki ilk müdahalesi sonrasında durumu ağır olan Nazım Ö., Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nazım Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değdi, ağır yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değdi, ağır yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değdi, ağır yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değdi, ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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