Kozalak toplamak için ağaca çıkan kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı
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Kozalak toplamak için ağaca çıkan kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı

Adana'da kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elindeki demir çubuk elektrik tellerine değince akıma kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

23.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:54
Kozalak toplamak için ağaca çıkan kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı

'da kozalak toplamak için çıktığı ağaçta, elindeki demir çubuk elektrik tellerine değince akıma kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez ilçesine bağlı Mahallesi'nde çıktığı ağacın üzerinden geçen elektrik hattına, kozalakları düşürmek için yanına aldığı demir çubuk temas eden Musa Türkocağı akıma kapıldı.

Yaklaşık 4 metre yükseklikten de düşen Türkocağı yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından vücudunda yanıklar oluşan Türkocağı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kozalak toplamak için ağaca çıkan kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı
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