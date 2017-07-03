Kozaklı Rehabilitasyon Hastanesi Ek Binası Açıldı
Robotik ve termal tedavi hizmeti sunulan Kozaklı Rehabilitasyon Hastanesinin 50 yataklı ek binası hizmete açıldı.
Robotik ve termal tedavi hizmeti sunulan Kozaklı Rehabilitasyon Hastanesinin 50 yataklı ek binası hizmete açıldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile üretilen yerli fizik tedavi robotları ile termal tedavi imkanının birlikte sunulduğu Kozaklı Rehabilitasyon Hastanesinin yatak kapasitesini 170'e çıkarak ek 50 yataklı bölümü hizmete girdi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kapadokya bölgesinin kültür turizmi potansiyelini rehabilitasyon hastanesinin sağladığı sağlık turizmi potansiyeliyle desteklemek istediklerini ifade etti.
Kozaklı Rehabilitasyon Hastanesinin niteliğini hep birlikte yükseltmeleri gerektiğini dile getiren Gizligider, Nevşehir için gece gündüz çalıştıklarını ve bunların meyvelerinin alındığını anlattı.
Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muhammet Çömçe ise termal su ile robotik tedavi hizmetini bir arada sunan hastanede, en üst seviyeye hizmet verildiğini söyledi.
Törene, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Murat Göktürk ve Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Soley ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver de katıldı.