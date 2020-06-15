Kozaklı kaplıcaları konuklarına yeniden şifa dağıtmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozaklı kaplıcaları konuklarına yeniden şifa dağıtmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki tesisler, konuklarına sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmet sunabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

15.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:39

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki tesisler, konuklarına sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmet sunabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde geçici olarak kapılarını kapatan termal tesislerdeki çalışanlar, yeni normal dönemde de hizmet sunacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sodyum, kalsiyum ve klor içeriğiyle A ve C grubu şifalı sular grubunda yer alan Kozaklı kaplıcaları, her bütçeye uygun konaklama imkanı sunuyor.

İlçede toplam 10 bin yatak kapasitesine sahip 22 tesiste, başta havuzlar olmak üzere tüm oda, lobi, koridor, merdivenler dezenfekte edilirken, konaklayacak olanların sağlığı, huzuru ve konforu için sosyal mesafe kuralına uygun tedbirler alınıyor.

Kozaklı Termal Birliği (KOZTEB) Başkanı Cumhur Ünal, ilçedeki termal suyun, barındırdığı radon gazı sayesinde diğerlerinden farklı olduğunu aktardı.

Romatizmal ve cilt hastalıkları, anemi, idrar yolu rahatsızlıkları, kas ve iskelet sistemi ağrıları başta olmak üzere birçok rahatsızlık için tedavi etkisi bulunan Kozaklı kaplıcalarının her bütçeye uygun olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"İlçemizde otellerin yanı sıra apart tesisler de bulunuyor. Buralarda konuklar ev ortamını buluyor, dilerse kendi yemeğini bizzat hazırlama imkanı elde ediyor. Her yönden sürdürülen tedbirler kapsamında tesislerde dezenfektan çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Apartlardan yıldızlı otellere kadar farklı konaklama tesisleri olduğu için herkes kendi bütçesine uygun yeri tercih edebilir. İlçemize gelenler aynı zamanda yakın mesafede olması nedeniyle Kapadokya bölgesindeki kültürel ve tarihi alanları, Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ni gezip tekrar otele dönerek kaplıca suyundan faydalanabilir. Şifalı sulardan faydalanmak için Kozaklı'ya bastonla gelip yürüyerek giden çok kişiyle karşılaştık."

Diva İsib Otel Müdürü Mehmet Erturan da üst düzey tedbirleri uygulamaya koydukları tesislerinde müşterilerinin gönül rahatlığıyla konaklayabilmeleri için gayret gösterdiklerini belirtti.

Çeşitli illerden telefonla arayanlara salgına karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verildiğini, hizmete hazır olduklarını kaydeden Erturan, "Sosyal mesafe uygulamalarının yanı sıra misafirlerimizin kullanacağı maske, eldiven, yüz siperlikleri ile dezenfektan ünitelerini gerekli yerlerde konumlandırıyoruz. Resepsiyondan itibaren konuklarımız tedbirlerle karşılaşıp tecrübe edecek. Konuklarımızın tercih sebebi kaplıca suyu olduğu için havuz, aquapark, Türk hamamı ve diğer alanlarda görevlilerimiz kurallara uyulması hususunda gerekli telkinlerde bulunacak." diye konuştu.

Termal tesis işletmecilerinden Tahsin Hacıbekiroğlu ise ilçeyi tercih edecek kişilerin, tesislere girişten itibaren çeşitli tedbirlerle karşılaşacaklarını, çocukların eğlence alanlarında, ebeveynlerin ise şifalı suyla kaplı tüm hizmet birimlerinde gönüllerince dilenme imkanı bulabileceğini söyledi.

Kozaklı kaplıcaları konuklarına yeniden şifa dağıtmaya hazırlanıyor

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti Haber
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Son Dakika: Bingöl'deki deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Bir korucumuz göçük altında
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Kenan Doğulu Ezgi Eyüboğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Metin Oktay Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Kozaklı kaplıcaları konuklarına yeniden şifa dağıtmaya hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 12:40:13. #1.14#
title