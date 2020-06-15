Kozaklı kaplıcaları konuklarına yeniden şifa dağıtmaya hazırlanıyor Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki tesisler, konuklarına sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmet sunabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki tesisler, konuklarına sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmet sunabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde geçici olarak kapılarını kapatan termal tesislerdeki çalışanlar, yeni normal dönemde de hizmet sunacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sodyum, kalsiyum ve klor içeriğiyle A ve C grubu şifalı sular grubunda yer alan Kozaklı kaplıcaları, her bütçeye uygun konaklama imkanı sunuyor.

İlçede toplam 10 bin yatak kapasitesine sahip 22 tesiste, başta havuzlar olmak üzere tüm oda, lobi, koridor, merdivenler dezenfekte edilirken, konaklayacak olanların sağlığı, huzuru ve konforu için sosyal mesafe kuralına uygun tedbirler alınıyor.

Kozaklı Termal Birliği (KOZTEB) Başkanı Cumhur Ünal, ilçedeki termal suyun, barındırdığı radon gazı sayesinde diğerlerinden farklı olduğunu aktardı.

Romatizmal ve cilt hastalıkları, anemi, idrar yolu rahatsızlıkları, kas ve iskelet sistemi ağrıları başta olmak üzere birçok rahatsızlık için tedavi etkisi bulunan Kozaklı kaplıcalarının her bütçeye uygun olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"İlçemizde otellerin yanı sıra apart tesisler de bulunuyor. Buralarda konuklar ev ortamını buluyor, dilerse kendi yemeğini bizzat hazırlama imkanı elde ediyor. Her yönden sürdürülen tedbirler kapsamında tesislerde dezenfektan çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Apartlardan yıldızlı otellere kadar farklı konaklama tesisleri olduğu için herkes kendi bütçesine uygun yeri tercih edebilir. İlçemize gelenler aynı zamanda yakın mesafede olması nedeniyle Kapadokya bölgesindeki kültürel ve tarihi alanları, Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ni gezip tekrar otele dönerek kaplıca suyundan faydalanabilir. Şifalı sulardan faydalanmak için Kozaklı'ya bastonla gelip yürüyerek giden çok kişiyle karşılaştık."

Diva İsib Otel Müdürü Mehmet Erturan da üst düzey tedbirleri uygulamaya koydukları tesislerinde müşterilerinin gönül rahatlığıyla konaklayabilmeleri için gayret gösterdiklerini belirtti.

Çeşitli illerden telefonla arayanlara salgına karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verildiğini, hizmete hazır olduklarını kaydeden Erturan, "Sosyal mesafe uygulamalarının yanı sıra misafirlerimizin kullanacağı maske, eldiven, yüz siperlikleri ile dezenfektan ünitelerini gerekli yerlerde konumlandırıyoruz. Resepsiyondan itibaren konuklarımız tedbirlerle karşılaşıp tecrübe edecek. Konuklarımızın tercih sebebi kaplıca suyu olduğu için havuz, aquapark, Türk hamamı ve diğer alanlarda görevlilerimiz kurallara uyulması hususunda gerekli telkinlerde bulunacak." diye konuştu.

Termal tesis işletmecilerinden Tahsin Hacıbekiroğlu ise ilçeyi tercih edecek kişilerin, tesislere girişten itibaren çeşitli tedbirlerle karşılaşacaklarını, çocukların eğlence alanlarında, ebeveynlerin ise şifalı suyla kaplı tüm hizmet birimlerinde gönüllerince dilenme imkanı bulabileceğini söyledi.

Kaynak: AA