Kozaklı'da kadın hırsızlar tutuklandı
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Kozaklı'da kadın hırsızlar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kozaklı'da kadın hırsızlar tutuklandı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir evde 200 bin lira değerinde takıların ve paraların çalınmasıyla ilgili olarak 2 kadın hırsız yakalandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir evde 200 bin lira değerinde takıların ve paraların çalınmasıyla ilgili olarak 2 kadın hırsız yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı ilçesi Altunsu Mahallesinde bir ikametten yaklaşık değeri 200 bin lira olan takı ve paraları çalarak kaybolan kadın hırsızlar G.F. ve S.F. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadınlar tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Nevşehir'de tutuklanan kadın hırsızların daha önce de Niğde'de ve Nevşehir'de de hırsızlık olaylarına karıştıkları ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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