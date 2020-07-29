Kozaklı'da işçilerin kadro sevinci
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Kozaklı'da işçilerin kadro sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın yetkili olduğu Nevşehir Kozaklı Belediyesi'nde faaliyet gösteren Koztur Taş Şirketi'nde çalışan işçiler belediyenin asıl kadrosuna geçerek büyük sevinç yaşadı.

Kozaklı'da işçilerin kadro sevinci
29.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:52

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın yetkili olduğu Nevşehir Kozaklı Belediyesi'nde faaliyet gösteren Koztur Taş Şirketi'nde çalışan işçiler belediyenin asıl kadrosuna geçerek büyük sevinç yaşadı.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, kadro imkanından dolayı Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu'na teşekkür etti.

Kadroya geçen işçilerin büyük sevinç yaşadığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Göreve geldiği günden itibaren birçok başarılı işe imzasını atan genç başkanımıza hem sendikam hem işçi kardeşlerimiz hem de şahsım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni kadro alan arkadaşlarımız da çalışmalarıyla zaten bunu hak ettiler ama bundan sonra da Kozaklı için daha da çok fedakarca çalışacaklarına eminim. Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Kurban Bayramı'nda sevinçlerimizi bu sayede iki katına çıkartan başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum."

Kozaklı'ya hizmet eden işçilere haklarını zamanında vermeye çalıştıklarını belirten Kabukcuoğlu ise "Özverili çalışmalarıyla ilçemize hizmet eden bu arkadaşlarımızı belediyemizin asıl kadrosuna geçirerek onlara vermiş olduğumuz değeri bir kez daha göstermek istedik. Yeni kadrolar ilçemize, belediyemize ve işçi arkadaşlarımıza hayırlı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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