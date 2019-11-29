Kozaklı'da hakkında arama kararı olan 2 kişi tutuklandı
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Kozaklı'da hakkında arama kararı olan 2 kişi tutuklandı

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 2 kişiyi yakaladı.

29.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:34
Kozaklı'da hakkında arama kararı olan 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonrasında arama kararı bulunan 2 kişiyi yakaladı.


Alınan bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından aranana şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında adli makamlarınca yakalama kararı ile aranan M.Y. ve yaralama suçundan Kayseri adli makamlarınca aranan B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezavine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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