Kozaklı'da firari hükümlü yakalandı
12.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:41
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yakalanan firari hükümlü cezaevine konuldu.
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yakalanan firari hükümlü cezaevine konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "ruhsatsız ateşli silah alma, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan