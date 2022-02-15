Kozaklı'da evde çıkan yangın söndürüldü
AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KOZAKLI, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kalecik köyünde O.O'a ait müstakil evde sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen MEDAŞ ekipleri, tedbir amacıyla köye verilen elektrik akımını kesti, Kozaklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de müdahalede bulunarak yangını çevredeki evlere sıçmadan kontrol altına aldı.
Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
AA / Behçet Alkan - Güncel