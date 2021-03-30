Kozaklı'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde ikametten hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde ikametten hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altunsu Mahallesindeki bir ikametten yaklaşık 200 bin lira değerinde takı ve para çalınması olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen G.F. ve S.F'yi düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan