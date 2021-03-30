Kozaklı'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Kozaklı'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Kozaklı'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde ikametten hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde ikametten hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altunsu Mahallesindeki bir ikametten yaklaşık 200 bin lira değerinde takı ve para çalınması olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen G.F. ve S.F'yi düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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