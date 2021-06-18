Kozaklı'da 13 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Kozaklı'da 13 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kozaklı'da 13 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 13 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 13 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari G.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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