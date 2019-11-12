Kozaklı BİZZ Termal Otel Kapılarını Hizmete Açtı

12.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:07

İş Adamı Behsat Önder'in satın aldığı ve İç Anadolu'nun en büyük termal kompleksi olan Kozaklı Bizz Termal Otel, bugün kapılarını hizmete açtı. Alphan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Behsat Önder, gecesini gündüzüne katarak çalıştıklarını ve geçmişte yaşanan tüm mağduriyetleri gidereceklerini belirtti.



İç Anadolu'da en büyük termal otel olma özelliğini taşıyan tesiste 8 adet termal havuz, büyük- küçük herkesin keyifli vakit geçireceği Aquapark, spor salonları, lokantalar, toplantı salonları ve tüm ihtiyaçların karşılanabileceği de alışveriş merkezi bulunuyor.



Öncesinde mağduriyet yaşayan hak sahiplerinin tüm haklarını koruyarak hizmet vereceğini belirten Önder; "Söz verdiğimiz gibi kurbanlarımızı kesip dualarla tesisimizi hizmete açmış bulunmaktayız. Bu süreçte maddi ve manevi olarak bizlerden desteklerini esirgemeyen üyelerimize ve dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İş adamı Behsat Önder; "Kozaklı Bizz demek milli servet demektir, iş demektir, AŞ demektir, ekmek demektir, emek demektir, umut demektir. Açılamaz denilen tesisi açmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Allah'a binlerce şükür bizler amacımıza ulaştık. Mağduriyeti giderilen üyelerimizin ettikleri hayır dualarını duyunca ne kadar doğru bir iş yaptığımızın bir kere daha farkına varmış bulunmaktayız. Dünyalık bir beklentisi olmayan bizlerin hesabı ahretliktir. Allah ahretini dünyaya değişenlerden eylemesin" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA