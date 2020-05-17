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Kozadan ipeğe "mucizevi" dönüşüm

Bilecik'te kozadan ipeğe uzanan "mucizevi" dönüşümün en önemli noktalarından olan ipek böceklerinin dut yaprağı yeme mesaisi başladı.

Kozadan ipeğe
17.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:04

Bilecik'te kozadan ipeğe uzanan "mucizevi" dönüşümün en önemli noktalarından olan ipek böceklerinin dut yaprağı yeme mesaisi başladı.

Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Kozabirlik) yumurtadan çıkarılıp ücretsiz olarak kendilerine ulaştırılan ipek böceklerini heyecanla teslim alan üreticiler, yaklaşık 1,5 ay boyunca evlerinde ya da depolarda dut yapraklarıyla böcekleri besleyecek.

Özveriyle hasat edilecek kozalar, yumuşaklığı ve parlaklığıyla yüzyıllardır en çok tercih edilen kumaş türü olarak sektörün hizmetine sunulacak.

Kozabirlik Bilecik sorumlusu Ahmet Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılı ipek böcekçiliği sezonunun başladığını söyledi.

Üreticilerin bugünlerde böceklere dut yaprağı yetiştirme telaşında olduğunu belirten Genç, "Böceklerimiz 25-30 gün dut yaprağı yiyecek ve bu süre boyunca 4 uyku evresi geçirecek. Daha sonra 8-10 gün koza örecekler. 40 gün sonra üreticilerimizden böceklerimizi koza olarak teslim alacağız." dedi.

Ahmet Genç, kırsalda yaşayan genç çiftçilerin ipek böcekçiliğine yöneldiğini anlattı.

Bilecik'te 200 civarında üretici bulunduğunu dile getiren Genç, "Küçük dut bahçeleri oluşturuyorlar. Gençlerimiz ipek böcekçiliğini diğer ürünlere nazaran daha kazançlı görüyor." diye konuştu.

Genç, üreticilerden teslim alacakları kozaları Eskişehir'deki depolarda kurutarak kozanın ipeğe dönüşümünün tamamlandığını söyledi.

"İpek böcekçiliğinin geliri oldukça güzel"

Üreticilerden Mehmet Ay da sezonun başlamasından dolayı heyecanlı olduklarını belirtti.

Tüm aile fertlerinin koza oluşumunu heyecanla izlediğini aktaran Ay, şunları kaydetti:

"İlk başlarda dut yapraklarını çok küçük doğrayıp onlara veriyoruz. Her uyku evresinin sonunda yaprakları biraz daha büyüterek besliyoruz. İpek böceğinin bakımı çok zor değil. 3 yıldır bu işi yapıyorum, ipek böcekçiliğinin geliri oldukça güzel. Bize sağlanan desteklerden de memnunuz. Bu mesleği yapmalarını özellikle genç çiftçilere tavsiye ederim."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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