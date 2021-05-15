Koza Sokak'ın 25 yıllık kötü koku ve taşkın sorunu çözülüyor

Koza Sokak'ın 25 yıllık kötü koku ve taşkın sorunu çözülüyor ASKİ Genel Müdürlüğü, birçok büyükelçiliğin de bulunduğu Çankaya Gaziosmanpaşa Mahallesi Koza Sokak'ın 25 yıllık kanalizasyon kokusu ve taşkın sorununu çözüme kavuşturacak.

Koza Sokak'ın 25 yıllık kötü koku ve taşkın sorunu çözülüyor

ANKARA - ASKİ Genel Müdürlüğü, birçok büyükelçiliğin de bulunduğu Çankaya Gaziosmanpaşa Mahallesi Koza Sokak'ın 25 yıllık kanalizasyon kokusu ve taşkın sorununu çözüme kavuşturacak. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 150 metre uzunluğunda yeni hat imalatı çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, aralarında Malezya, Sudan ve Türkmenistan Büyükelçiliklerinin de yer aldığı Koza Sokak'ta mevcut atık su (kanalizasyon) hattının yıllar içinde tıkanması sonucu oluşan kötü kokuyu ortadan kaldırmak için harekete geçti.

ASKİ ekipleri, yaklaşık 25 yıldır rögarda birikerek kötü kokuya yol açan atık su sorununa neşter vurmak için Koza Sokak'ta altyapı çalışmalarına başladı.

Yeni beton borular döşeniyor

Koza Sokak'ta incelemelerde bulunan ve sokak sakinlerini dinleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, zaman zaman pis su baskınlarına maruz kalan binaların olduğunu belirterek, sokağa 150 metre uzunluğunda yeni hat imalatı yapıldığını söyledi.

Başkent Ankara'nın yıllar içinde ihmal edilen altyapı sorunlarını tek tek çözüme kavuşturduklarını belirten Öztürk, Koza Sokak'a yeni beton boruların döşendiği ifade etti.

Koza Sokak sakinleri rahat bir nefes alabilecek

Koza Sokak'ta derinde kalan ve eskiyen mevcut atık su hattının yıllar içinde işletilemez hale geldiğine dikkat çeken Öztürk, Kahraman Kadın Sokak'tan deşarj alınarak yaklaşık 150 metre uzunluğunda yeni bir atık su hattının yapılacağını açıkladı:

"Ankara'mızın güzide semtlerinden biri olan bu noktada, kanalizasyondan kaynaklı uzunca bir süredir devam eden koku problemi vardı. Mevcut hattın işlevini yitirmiş olması ve kot farklılıklarından dolayı bölgede zaman zaman insanları rahatsız edecek düzeyde ciddi bir koku salınımı söz konusu ne yazık ki. Gerek şebekeyi yenileme gerekse de yeni bacalar oluşturmak suretiyle bu sorunun önüne geçeceğiz."

Yapılacak yeni hat sayesinde rahat bir nefes alabileceklerini belirten sokak sakinlerinden Figen Akdoğan, "Uzun süredir lağım kokusundan korkunç boyutta rahatsızdık. 1. katta oturmama rağmen koku dayanılmazdı. Zemin katları siz düşünün artık. Bu sokak Haliç gibi kokuyor. Artık evimi satıp gitmeyi düşünüyordum" derken, 23 senedir Koza Sokak'ta oturduğunu belirten Şahin Apartmanı'nın yöneticisi Mehmet Çakmak ise şöyle konuştu:

"Bu sokaktaki apartmanlara taşınanlar en fazla bir sene oturup kaçıp gidiyor. Bahçe katlarını sık sık su basıyor. Eskiden de kanalizasyon kokusu vardı ancak son 15 senede koku çok arttı. Defalarca şikayet etmemize rağmen sorun giderilmedi. Kokudan evimizde oturamıyoruz. Şimdi ASKİ'ye güveniyoruz. İnşallah bu kokudan bizi kurtaracak."

Sokakta veteriner olarak hizmet veren Erdi Küçük de altyapı çalışmalarını yakından izlediğini belirterek, "2014 yılından beri buradayım ancak bu sorun 25 yıllık bir problem. Apartmanımızın altı komple su oluyor ve inanılmaz kötü kokuyor. ASKİ'ye güveniyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN