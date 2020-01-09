Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22...
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Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22...

Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22 ayrı vergi kanununa muhalefet ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin TL para cezasına çarptırıldı.

09.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:03
Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek

Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22 ayrı vergi kanununa muhalefet ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin TL para cezasına çarptırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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