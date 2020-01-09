Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Melek İpek'e "silahlı terör...
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Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Melek İpek'e "silahlı terör...

Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Melek İpek'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ve 104 bin 100 TL para cezası verdi.

09.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:03
Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Melek İpek'e

Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık 'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ve 104 bin 100 TL para cezası verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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