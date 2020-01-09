Koza İpek Holding davasında karar açıklandı (2)

09.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:34

Koza İpek Holding davasında hükmü açıklayan mahkeme, 15 sanığa 1 yıl 13 ay ile 79 yıl 8 ay 21 gün arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu sanıklar Cafer Tekin İpek ve Şaban Yörüklü ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Son sözleri dinlenen sanıklardan Cafer Tekin İpek, hiçbir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü ve beraatini talep etti.

Melek İpek de terör örgütüyle ilgilerinin olmadığını iddia ederek, "Biz hiçbir zaman şucu bucu olmadık. Hayır yaptığımız için yargılanıyoruz. Hiçbir yere üye olmadık." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Cafer Tekin İpek'i, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ve 250 bin lira para cezasına çarptırdı.

Heyet, Cafer Tekin İpek'e 22 ayrı "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 62 yıl 2 ay 21 gün hapis cezası verdi. İpek, toplamda 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Melek İpek hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan da 4 yıl 2 ay hapis ve 104 bin 100 lira adli para cezasına hükmedildi.

Mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Sanık Hasan Burak Sertcan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Sertcan hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmedildi.

Sanık Şaban Aksüyek, "sahte fatura" suçundan 18 yıl 7 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, sanıklar Ebru İpek, İsmet Sivrioğlu, Özlem Özdemir, Fikret Şayan, Hüseyin Erdem, Selim Elmasoğlu, Mahir Şermet ve Orhan Selçuk Hasırcıoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Heyet, firari sanıklar Hamdi Akın İpek, Pelin Zenginer, Osman Zenginer, Ayhan Yurttaş ve Nevin İpek'in dava dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.

Koza İpek'teki hisseleri müsadere edildi

Mahkeme, Cafer Tekin İpek ve Harun Ekinci'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Sanıklar Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Ebru İpek, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun kayyum yönetiminde bulunan Koza İpek Holding bünyesindeki payları oranındaki hisselerinin müsaderesine hükmedildi.

Hamdi Akın İpek'in Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde bulunan hisseleri yönünden kayyım kararının devamı kararlaştırıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA