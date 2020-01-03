Koza-İpek davasında sona gelindi

03.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:18

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 kişinin yargılandığı davada sona gelindi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile 45 kişiye, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlamaları yöneltildi.

İddianameyi kabul eden Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasını 20 Eylül 2017'de gördü ve ilerleyen celselerde şirketin alt düzey çalışanlarının dosyasını tefrik ederek mevcut davada Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 kişiyi yargılamaya devam etti.

Sanık savunmaları alınarak tanıklar dinlendi ve 6 Ağustos 2019'daki duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada sanık Cafer Tekin İpek'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl, 21 defa Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten 105 yıl, Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) muhalefet suçundan 5 yıl, 3 defa "özel belgede sahtecilik" suçundan 9 yıla kadar olmak üzere toplamda 134 yıl hapse mahkum edilmesi istendi.

Sanık Melek İpek'in ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve SPK Kanunu'na muhalefet suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Firari sanıklar Hamdi Akın İpek, Pelin ve Osman Zenginer, Ayhan Yurttaş, Nevin İpek'in dava dosyalarının tefriki ile Nevin İpek ve Pelin Zenginer hakkında kırmızı bülten çıkarılması istendi.

Devlet el koyacak

Savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını istedi.

Diğer sanıkların ise üzerilerine atılı suçlara ve eylemlerine göre 15 yıldan 45'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kasım ve aralıkta görülen celselerde sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, 18 Aralık 2019'daki celse sonrası karar için duruşmayı 9 Ocak'a erteledi.

Gelecek hafta yapılacak celsede nihai hükmün açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA