Koza Altından Kar Artışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin net dönem karı, yılın 6 ayında 2017'nin aynı dönemine göre 229,3 milyon lira artarak 498,7 milyon liraya ulaştı.

Faaliyetlerini TMSF'ye bağlı sürdüren Koza Altının 1 Ocak-30 Haziran 2018 Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu'nda, şirketin yılın ilk yarısında elde ettiği net karında yüzde 100'e yakın artış sağlanarak büyük bir başarıya imza atıldığı belirtildi.

Koza Altının üretim ve karda ülke ekonomisine büyük katkı sağladığı ifade edilen rapora göre, şirket haziran ayı sonu itibarıyla 123 bin 631 ons altın üretimi gerçekleştirdi.

Koza Altının geçen yılın ilk yarısında 269,4 milyon lira olan net dönem karı, 2018'in aynı döneminde 229,3 milyon lira artışla 498,7 milyon liraya yükseldi.

Yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen kar marjı, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 54,57'den yüzde 77,37'ye çıktı.

Şirketin işletme faaliyetlerinden doğan net nakdi, 2018'in 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak yaklaşık 2,1 milyar lira oldu. Vergi öncesi kar miktarında ise geçen yılın ilk 6 aylık dönemine kıyasla 291,5 milyon lira artış meydana geldi.

"Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Raporda, Koza Altının 2014, 2015 ve kısmen 2016'da yaşadığı izin süreçlerine dikkati çekilerek, "2017'den itibaren bu süreçlerin tamamen çözülmesiyle şirket faaliyetlerinde büyük ölçüde normalleşme sağlandı." ifadesine yer verildi.

Şirketin 2015'te 266 bin ons, 2016'da 270 bin ons, geçen yıl da 205 bin ons altın üretimi gerçekleştirdiği vurgulanan raporda, geçen yıl üretimdeki düşüşte izinlerin gecikmesi ve yatırımların tamamlanamamasının rol oynadığı kaydedildi.

Raporda, Koza Altının bu yılki üretim hedefinin 280 bin ons ile 300 bin ons arasında olduğu belirtilerek, "Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesi yapıldı.