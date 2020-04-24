Köz dolu teneke paniği
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İtfaiye, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Haber

Köz dolu teneke paniği

Ordu'nun Ünye ilçesinde köz dolu teneke paniği yaşandı.

24.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:06
Köz dolu teneke paniği

Ordu'nun Ünye ilçesinde köz dolu teneke paniği yaşandı.

Ünye'nin Kaledere Mahallesi Dayıoğlu Sokak'ta bulunan bir iş yerinin önünde içine köz konulmuş vaziyette duran tenekeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaş Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine haber verdi. Edinilen bilgiye göre, fırın çalışanlarının soğuması için bıraktığı köz dolu teneke elektrik direğinin tam yanında olmasından dolayı yangın çıktığını zanneden vatandaş itfaiye ekiplerinin gelmesiyle rahat bir nefes aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından köz dolu teneke içine su doldurulurken, olayı gören diğer mahalle sakinleri ise camlara çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Köz dolu teneke söndürüldükten sonra ekipler olay yerinden ayrıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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