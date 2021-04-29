KOYUNUYLA BİRLİKTE MAHSUR KALAN ÇOBAN, KURTARILDI
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KOYUNUYLA BİRLİKTE MAHSUR KALAN ÇOBAN, KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, kayalıklara düşen koyununu kurtarmaya çalışırken mahsur kalan çoban Fatih Çelikbaş, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

NİĞDE'de, kayalıklara düşen koyununu kurtarmaya çalışırken mahsur kalan çoban Fatih Çelikbaş, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayardı Yolu Lemsürü Deresi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Fatih Çelikbaş'ın otlattığı koyunlarından biri, kayalıklardan düştü. Çelikbaş, koyununu kurtarmak için aşağı indi. Ancak Fatih Çelikbaş, tekrar yukarı çıkmayı başaramadı.

Fatih Çelikbaş, cep telefonuyla AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmayla Çelikbaş ve koyununu kurtardı. Çelikbaş, ekiplere teşekkür etti.

KOYUNUYLA BİRLİKTE MAHSUR KALAN ÇOBAN, KURTARILDI
KOYUNUYLA BİRLİKTE MAHSUR KALAN ÇOBAN, KURTARILDI
KOYUNUYLA BİRLİKTE MAHSUR KALAN ÇOBAN, KURTARILDI
KOYUNUYLA BİRLİKTE MAHSUR KALAN ÇOBAN, KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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