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Köyünü bırakıp, şehir hayatına geri döndü

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Köyünü bırakıp, şehir hayatına geri döndü

Şarkıcı Göksel, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir süredir Fethiye'de yaşayan Göksel, şehir hayatına geri döndüğünü açıkladı. İşte detaylar...

FETHİYE, MUĞLA (Snob Magazin) - Soğuk havada yürüyüşe çıkan Göksel, "Biliyorum hava çok soğuk ama maskemi takıp yürüyüş yapmak istedim" dedi.

"EVİ KAPATMAK ZORUNDA KALDIM"

Pandemi nedeniyle Fethiye'de köy hayatı yaşamaya başladıktan sonra işleri nedeniyle yeniden şehir hayatına dönen şarkıcı, "Köydeki evi işlerim nedeniyle kapatmak zorunda kaldım. İstanbul'u ve iş hayatını çok özlemiştim." diye konuştu.

BOKS DERSLERİ ALIYOR

Şarkıcı Göksel'in bir süredir boks dersi aldığı da ortaya çıktı. Göksel, "Neden boks dersi alıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise, "Çok zevkli ve bana iyi geliyor. Siz sakin bir insan görüyorsunuz ama içimde çok sinirli bir insan var zaman zaman. Onu da atıyorum. Bana terapi gibi geliyor. Benden bir boksçu çıktığına inanamıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Köyünü bırakıp, şehir hayatına geri döndü

Köyünü bırakıp, şehir hayatına geri döndü

Köyünü bırakıp, şehir hayatına geri döndü

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