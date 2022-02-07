Koyunu aracın arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüler - Haberler
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Koyunu aracın arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüler

Demirören Haber Ajansı, Ömer Şulul - Güncel
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Koyunu aracın arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüler

ŞANLIURFA'da, bir koyunun hafif ticari aracın arkasında iple bağlanarak sürüklenip götürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞANLIURFA'da, bir koyunun hafif ticari aracın arkasında iple bağlanarak sürüklenip götürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Siverek-Viranşehir kara yolunda, seyahat eden sürücüler, arka camında İl Sağlık Müdürlüğü yazısı bulunan 63 ET 155 plakalı aracın arkasına iple bağlanan koyunun sürüklenerek götürüldüğünü gördü. Sürücüler, o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı.Tepki çeken görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.


Koyunu aracın arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüler

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel, Haber

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