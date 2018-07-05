Uyuşturucu Tacirlerinin Koyunlu Kamuflajı Ekipleri Şaşkına Uğrattı
Adana'da koyun ve saman yüklü römorkta yaptıkları aramada 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçiren ekipler, büyük şaşkınlık yaşadı.
Adana polisi, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu minibüsün arkasındaki koyun ve saman yüklü römorkta yaptığı aramada, 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi.
ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunda kontrol yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücü T.E.'nin (29) minibüsünü durdurdu. Minibüsün arkasındaki römorku açan ekipler, 1 koyun ile samanları gördü. T.E.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, hassas burunlu köpekle arama yaptı.
SAMANLARIN ARASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Köpeğin tepkisi üzerine detaylı aramaya geçildi. Koyunu römorktan indiren ekipler, samanların arasında, 47 paket içinde 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi.
EKİPLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Büyük şaşkınlık yaşayan ekipler, minibüs sürücüsünü gözaltına alırken, koyun ile uyuşturuculara el koyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu maddeler;
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YİNE ADANA YİNE KANUNSUZ İŞLER NE VAR BU ADANA DA SUYUMU HAVASIMI İNSANI YÖNELTİYOR SUÇ İŞLEMEYE. . . BİR ÖVGÜ İLE BAHSEDİLECEK İCRAATINIZ OLSUN ARKADAŞ. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır