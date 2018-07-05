Uyuşturucu Tacirlerinin Koyunlu Kamuflajı Ekipleri Şaşkına Uğrattı

Adana polisi, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu minibüsün arkasındaki koyun ve saman yüklü römorkta yaptığı aramada, 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunda kontrol yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücü T.E.'nin (29) minibüsünü durdurdu. Minibüsün arkasındaki römorku açan ekipler, 1 koyun ile samanları gördü. T.E.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis, hassas burunlu köpekle arama yaptı.

SAMANLARIN ARASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Köpeğin tepkisi üzerine detaylı aramaya geçildi. Koyunu römorktan indiren ekipler, samanların arasında, 47 paket içinde 60 bin uyuşturucu hap ile 9 kilo 450 gram toz esrar ele geçirdi.

EKİPLER BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Büyük şaşkınlık yaşayan ekipler, minibüs sürücüsünü gözaltına alırken, koyun ile uyuşturuculara el koyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu maddeler;