Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
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Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu

03.01.2021 00:07 | Son Güncelleme: 03.01.2021 00:11
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu

AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Turan Demirtaş otomobiliyle koyun sürüsüne çarptı.

AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Turan Demirtaş otomobiliyle koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü Demirtaş ve yanındaki Ramazan Uguz yaralandı, 21 koyunun öldü. Koyunlarının öldüğünü gören Şerife Keser ve gelini Nariye Keser ise şoke oldu. 

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kargın köyü çıkışında meydana geldi. Turan Demirtaş'ın kullandığı 68 ABU 754 plakalı otomobil, iddiaya göre yola aniden çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü Demirtaş ve yanındaki Ramazan Uguz yaralandı. Çevredekilerini habrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada, içki şişeleri bulundu. Bunun üzerine alkollü olduğu öne sürülen sürücü Demirtaş'ın kaç promil alkollü olduğunun ise hastanede yapılacak testin ardından belirleneceği öğrenildi Demirtaş'a, 'alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etme' suçundan 4 bin 438 TL idari para cezası uygulandı. KOYUNLARI ÖLDÜSürücü Demirtaş'ın otomobiliyle çarptı sürüdeki 21 koyun öldü, 10'u yaralandı. Koyunlarının öldüğünü gören Şerife Keser ve gelini Nariye Keser şoke oldu. Çobanlarının koyunları otlatmaya götürdüğünü hatırlatan ve ölen koyunları nedeniyle duygulanan Şerife Keser, "10 hayvanımızda yaralı. Koyunlarımızın çoğu öldü. Hayvanlarımızın karnındaki kuzuları dışarı çıkmış. Ne kadar süratliyse hayvanlarımızı metrelerce ileri sürüklemiş. Görünce çok ağladım. Eşimin emeklide değil, tek geçim kaynağımız koyunlardı. 2 çocuğum için karda, kışta hayvanlarımızın arkasındaydım. Bizim tüm geçim kaynağımız bu hayvanlar. Ben yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu. 'ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KURBANI OLDUK' 

Sürücünün alkollü olduğunu öğrendiklerini belirten gelini Nariye Keser ise, "Tüm geçim kaynağımız bu koyunlardı. Koyunlarımın tamamı gebeydi. Koyunlarımla karnındaki kuzuları da öldü. Ben bu kış gününde şimdi ne yabayım? Gece gündüz, ailemle bu koyunların peşinden koşuyoruz. Bir alkollü sürücünün kurbanı olduk" dedi.


Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu
Koyunlarının öldüğünü gören gelin ve kayınvalide, şoke oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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