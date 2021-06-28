Koyunlarını yıkamak için girdiği gölette boğuldu
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Koyunlarını yıkamak için girdiği gölette boğuldu

Koyunlarını yıkamak için girdiği gölette boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, koyunlarını yıkamak için gölete giren 46 yaşındaki Ergün Ayanoğlu, boğularak hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, koyunlarını yıkamak için gölete giren 46 yaşındaki Ergün Ayanoğlu, boğularak hayatını kaybetti.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak köyünde ikamet eden Ergün Ayanoğlu, Karaburun Mahallesi'ndeki Tabaklar Deresi'nde koyunlarını yıkamak istedi. Koyunlarını gölette yıkamaya başlayan Ayanoğlu, su debisinin yüksek olduğu noktada batmaya başladı. Ayanoğlu'nun suda kaybolduğunu gören gören ailesi durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu arada ailesi tarafından olay yerine çağrılan köylüler, suya girip Ayanoğlu'nu sudan çıkardı. Ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayanoğlu'nun öldüğü belirlendi. Ayanoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

Koyunlarını yıkamak için girdiği gölette boğuldu
Koyunlarını yıkamak için girdiği gölette boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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